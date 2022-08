Yacht affondato a Positano: concluse operazioni di rimozione del relitto

Si sono concluse le operazioni di recupero del relitto dello yacht affondato dopo un incendio nei pressi dell'isolotto "Li Galli" a Positano, nell'Area Marina Protetta di Punta Campanella, lo scorso 22 agosto.

Le operazioni

L'imbarcazione, che si trovava a 40 metri di profondità, è stata rimossa dopo due giorni di preparazione con l'area interdetta da apposita ordinanza di interdizione. Alle ore 14.30 il relitto è emerso dalle profondità tirato a bordo di un motopontone ancorato in mezzo a ''Li Galli''. Un'attività complessa che ha richiesto approfonditi calcoli e numerose immersioni per posizionare le fasce intorno allo scafo. In accordo con l'Area Marina Protetta la stessa ditta incaricata procederà nei prossimi giorni alla bonifica e alla pulizia dei fondali per ripristinare lo stato e l'integrità dell'ecosistema marino intaccato per l'incidente avvenuto.