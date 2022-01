Neonata lanciata giù dal balcone a Roccapiemonte: rinviati a giudizio la madre e suo marito

Rinviati a giudizio, M.G., madre della piccola e M.T., marito della donna, accusati di omicidio volontario di Maria, la bimba lanciata dal balcone di casa sua, a Roccapiemonte. E' quanto stabilito dal gup del tribunale di Nocera Inferiore. Il dibattimento partirà nei prossimi mesi, dinanzi alla Corte d’Assise di Salerno.

La piccola era rimasta in vita al massimo per un'ora dopo la sua nascita. Poi, è stata uccisa, gettata giù dal balcone e ritrovata esanime in una siepe interna alla palazzina di via Roma. Di quanto accaduto, secondo l'accusa, è responsabile la madre, con problemi psichiatrici ed attualmente ai domiciliari, e suo marito, a piede libero, che ha dichiarato di non essere il padre della vittima.