Covid, secondo rinvio per la Regata delle Repubbliche Marinare: l'annuncio del sindaco

Ancora un rinvio per la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare: il Comitato Generale del Palio delle Antiche Repubbliche Marinare d’Italia ha constatato che, anche quest’anno, non sussistono le condizioni per preparare e tenere regolarmente l’edizione 2021 ad Amalfi. Il primo stop arrivò lo scorso anno sempre a causa del Covid.

L’annuncio

La conferma arriva direttamente dal sindaco di Amalfi Daniele Milano: “Ancora un altro anno di pazienza! La #Regata delle Antiche Repubbliche Marinare d'Italia dovrà attendere il 2022. Torneremo a stare assieme e a tifare per i colori a cui teniamo di più!”