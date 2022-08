Comune di Eboli: "Tempi brevi per ripartire con un nuovo look per il rione Molinello"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Tempi brevi per ripartire con un nuovo look per il rione Molinello ad Eboli. «Annullare la gara per il rione Molinello era doveroso – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Marisei – nel progetto erano previsti lavori complementari di miglioramento delle aree di pertinenza dell’edificio scolastico e lavori sulle mura perimetrali, nonché l’abbattimento delle barriere architettoniche. Poiché la scuola è risultata totalmente inadeguata agli indici di vulnerabilità sismica non è possibile confermare queste opere. La stessa ditta, aggiudicataria provvisoria, ha dimostrato di non aver più interesse a realizzare il progetto giacché nel frattempo i costi sono lievitati». Partendo dall’attuale situazione il progetto iniziale verrà semplicemente adeguato destinando le somme alla riqualificazione del quartiere, procedendo anche all’adeguamento dei prezzi intervenuto nel frattempo. «Considerata la semplicità della variante al progetto, saremo molto celeri per riappaltare i lavori, con una gara sotto soglia, grazie alle nuove norme di snellimento delle procedure».