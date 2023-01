Terrore al Rione Petrosino: spari contro l'abitazione di un giovane pregiudicato

Tensione, la scorsa notte, nel Rione Petrosino a Salerno, dove alcuni colpi di pistola sono stati esplosi contro l’abitazione di un 26enne pregiudicato, che il 13 dicembre scorso è stato arrestato a seguito di un atto intimidatorio nei confronti del panificio di Piazza XXIV Maggio. A sparare intorno alle 2 – secondo una prima ricostruzione – sarebbe stato un uomo in sella ad una moto. Il rumore dei colpi ha fatto sbalzare dal letto e spaventato i residenti, che hanno allertato le forze dell’ordine.

Gli episodi nel mirino

Su quanto accaduto sono in corso le indagini della Polizia di Stato. Il Rione Petrosino è ormai costantemente coinvolto in diversi episodi di violenza. Nel solo mese di dicembre 2022 un giovane è stato accoltellato in strada, una pizzeria è stata distrutta dalle fiamme, altri colpi di pistola sono stati sparati, sempre di notte, nelle scorse settimane.