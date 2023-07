Riorganizzazione delle prestazioni nelle aree interne: parte il ricorso al difensore civico della Regione

Riflettori puntati sul depotenziamento dei punti sanitari nelle aree interne: come è noto, il personale del Saut di Bellosguardo, ad esempio, sarà trasferito a Capaccio Paestum. Giunge, ora, un ricorso al difensore civico della Regione Campania. L'avvocato Giuseppe Fortunato, l’associazione Liberi e Forti 3.0, attraverso il presidente e legale rappresentante, l’avvocato Giovanna Domini, chiede, infatti, la tutela del diritto alla Salute sancito nella Carta Costituzionale nonché dell’articolo 35 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea che riconosce il diritto di ogni persona di accedere alla protezione sanitaria e di ottenere cure mediche.

L'appello

"La richiesta- sottolinea la Domini - arriva in seguito ai provvedimenti dell’Asl di Salerno che, con le note del 30.06.2023 e del 5.7.23, va a ridurre tale tutela riorganizzando le prestazione a discapito della tutela della salute dei cittadini che verrebbe fornita in maniera non stabile e continuativa, e pertanto diminuita nella sua qualità ed efficienza", hanno concluso.