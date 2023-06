Carenza di personale e riorganizzazione dei turni al Ruggi: Celano scrive al sindaco e chiede chiarezza per Chirurgia d'Urgenza

Ha scritto al sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, il capogruppo di Forza Italia Roberto Celano, per segnalargli, come già in parte denunciato dal tribunale dei diritti del malato, "preoccupanti criticità che andrebbero seriamente e definitivamente affrontate e che riguardano il principale nosocomio cittadino ed in particolare il reparto di Chirurga d’urgenza, ulteriormente penalizzato a seguito della inopportuna riorganizzazione promossa dalla Direzione Strategica, che pare abbia ritenuto di risolvere le carenze del Pronto soccorso attraverso una unione funzionale delle Unità Operative di Chirurgia". Il nuovo assetto, infatti, prevederebbe che chirurghi delle Unità Operative di Chirurgia trapianti e di Chirurgia Generale partecipino ai turni di Pronto soccorso e “coprano” altresì turni vacanti in chirurgia d’urgenza, nel mentre chirurghi d’Urgenza, distolti dalla loro specifica “funzione”, sebbene siano già in numero ridotto in reparto, continuerebbero a partecipare in maniera massiccia ai turni di Pronto soccorso. "E' evidente che, spesso, un chirurgo d’urgenza si trova a coprire una guardia in P.S. e, nel contempo, un chirurgo esperto in trapianti o un chirurgo oncologico copre la guardia chirurgica. - incalza Celano - Le conseguenze è che interventi di chirurgia d’urgenza sono affidati a chirurghi che non hanno la necessaria esperienza, in quanto specializzati in interventi di altro tipo. Quanto evidenziato comporta una forte preoccupazione per le inevitabili conseguenze che la suddetta organizzazione sta avendo sulla qualità dell’assistenza del paziente acuto. I salernitani, invero, meriterebbero di essere operati da personale esperto e specializzato in caso di urgenze chirurgiche, traumatiche o spontanee. A tutto ciò si aggiungono le incresciose carenze di tipo strutturale e di natura igienico sanitarie che meriterebbero di essere coscienziosamente e con celerità attenzionate e che preoccupano oltremodo pazienti e familiari e complicano, altresì, l’impegno indefesso e professionale dei pochi chirurghi rimasti in reparto e di tutto il personale sanitario".

L'appello al primo cittadino

Si chiede, pertanto di verificare le criticità sopra evidenziate e di sollecitare urgenti ispezioni, anche eventualmente compulsando i NAS, per accertarsi dell’adeguatezza strutturale e delle serie carenze igienico sanitarie che emergerebbero dalle segnalazioni di pazienti e familiari.



Sicurezza nei Pronto Soccorso nota di Imma Vietri (Fdl) a De Luca

"De Luca, come al solito, chiede l'intervento del Governo Meloni quando si è già intervenuti per risolvere il problema, in questo caso legato alla sicurezza nei pronto soccorso. Alla Camera è stato accolto un emendamento al Dl Bollette, infatti, che prevede l'istituzione di un presidio delle forze dell'ordine presso le strutture ospedaliere pubbliche e convenzionate dotate di un servizio di emergenza-urgenza, in considerazione del bacino di utenza e del livello di rischio della struttura. L'emendamento a mia prima firma e sottoscritto dai capigruppo di Lega e Forza Italia in Commissione". Lo ha precisato, in una nota, la deputata Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Affari Sociali, commentando la notizia che il governatore della Campania De Luca si è rivolto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per informarli della situazione esplosiva negli ospedali della Campania in merito alle violenze nei confronti del personale sanitario. Il riferimento, in particolare, è all'emergenza sicurezza presso il "San Giuliano" di Giugliano (Napoli). "Con apposita ordinanza del Questore, infatti, possono essere costituiti posti fissi della Polizia di Stato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il Governo, quindi, ha già messo le Istituzioni territoriali nelle condizioni di poter richiedere il rafforzamento della sicurezza nei pronto soccorso. Il partito di De Luca, che per anni ha governato l'Italia, mai aveva affrontato e risolto la questione. Per noi, invece, la sicurezza di medici e infermieri era ed è una priorità", conclude Vietri.