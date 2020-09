Ripascimento del litorale costiero in zona orientale: il Comune presenta i lavori

Il Comune di Salerno ha presentato stamattina i lavori di difesa, riqualificazione e valorizzazione del litorale. Iniziano, dunque, i lavori di ripascimento del litorale nel tratto Soccorso Amico-Polo Nautico Salerno.



La presentazione



"Stiamo realizzando il disegno urbanistico definito molti anni fa con Bohigas - ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la conferenza di presentazione svoltasi presso la terrazza Miramare, in via Leucosia -. Cambiamo il futuro della città di Salerno. Parte il lavoro per un altro pezzo di litorale salernitano: rifacciamo la spiaggia da Mercatello al Polo Nautico, a Pastena. Si sta completando la progettazione per arrivare poi al fiume Irno e poi a fare la spiaggia davanti al lungomare Trieste. E' un progetto di lavoro straordinario, che serve a potenziare l'economia del mare, la vocazione turistica della città di Salerno. Applicheremo questo modello di trasformazione urbana anche a Napoli. Tutta la zona orientale sarà trasformata. Completeremo poi con l'aeroporto di Salerno-Pontecagnano Faiano, entro due anni e mezzo, tre anni. Ci sono voluti coraggio e determinazione. Ricordo tante polemiche strumentali quando abbiamo rifatto la spiaggia di Santa Teresa. Ci dicevano che toglievamo la spiaggia storica ai salernitani. Invece si è triplicata. Guardiamo al futuro e avere un solo obiettivo: il lavoro. Questo è l'obiettivo per i prossimi mesi e anni, altrimenti diventa difficile capire di cosa dovrebbe vivere questo territorio". Il sindaco Vincenzo Napoli ha concluso: "Il litorale nella zona orientale si è allargato ed è diventato già luogo con sabbia bianca. Proseguiremo con intervento fino al Polo Nautico. I piatti forti, però, saranno ambito 3 e ambito 1 con prolungamento della spiaggia di Santa Teresa verso oriente e impatto di grande effetto. Non dimentichiamo il parco dunale. Il rapporto della nostra città con il mare è stato valorizzato e rilanciato".