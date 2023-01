Ripascimento da Piazza della Concordia a Pastena: slitta la gara

Slittano i termini per la gara d’appalto inerente il ripascimento del tratto del litorale cittadino che da Piazza della Concordia arriva al quartiere Pastena, nei pressi dell’area del Polo Nautico.

Il caso

Si tratta di un rinvio di 13 giorni – riporta La Città – per consentire alle ditte interessate di presentare tutta la documentazione necessaria. A causare lo slittamento, in particolare, è la sabbia che dovrà essere usata per effettuare le operazioni di ripascimento. In particolare, le società non avrebbero avuto modo di presentare le analisi sulla sabbia di mare che dovrà comporre il ripascimento del litorale cittadino nel tratto della zona orientale.