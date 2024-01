Ripascimento a Salerno, proseguono i lavori con le basi d'appoggio sul fondale sabbioso

Proseguono i lavori per il ripascimento del nuovo tratto di spiaggia sul litorale orientale, a Salerno. A catturare l'attenzione di alcuni cittadini, i materiali pavitex, utili come base d'appoggio per i massiciclopici che verranno adagiati sul fondale sabbioso a 150 metri dalla riva, per evitare che affondino. Si tratta di una sorta di tappetino protettivo: l'intervento, dunque, procede spedito.

Foto di Antonio Capuano