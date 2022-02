Ripascimento delle spiagge a Salerno: slitta l'apertura dei nuovi cantieri, enigma fondi per il lungomare Trieste

Proseguiranno in estate le gare per i lavori del grande progetto di tutela della costa dall’erosione e di ripascimento delle spiagge di Salerno. Come anticipa La Città, è stato definito un nuovo cronoprogramma: l’apertura dei cantieri dovrebbe avvenire entro il prossimo luglio.

I dettagli

Il tratto interessato dall’intervento è quello che va dalla foce del fiume Irno al Lungomare Colombo. Per la realizzazione del Lungomare Trieste, invece, non ci sarebbero ancora i fondi. La situazione è in evoluzione.