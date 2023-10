"Il treno dei bambini": in corso le riprese del film a Salerno, monta la polemica della Cgil Fp salernitana

Il centro storico di Salerno si è nuovamente trasformato in un set a cielo aperto, per il film di Cristina Comencini “Il treno dei Bambini”. Mentre cresce la curiosità tra residenti e turisti per le location allestite per la pellicola, monta la protesta della Cgil Fp salernitana, in quanto, come riporta La Città, il segretario del sindacato Antonio Capezzuto ha sottolineato come nelle ultime settimane gli operatori della polizia municipale stiano svolgendo ore di straordinario al servizio delle riprese cinematografiche del film che dovrebbero protrarsi fino a dicembre.

La nota

"Un servizio reso a terzi dovrebbe essere pagato dalla produzione e non attingendo alle ore di lavoro degli operatori: così facendo, erode sia la possibilità di impiego degli operatori in altri servizi su strada, sia la possibilità reddituale degli stessi", ha concluso Capezzuto.