Salerno, ripartiti i lavori di restyling su Corso Vittorio Emanuele

Sono ripartiti, questa mattina, i lavori di riqualificazione urbanistica del Corso Vittorio Emanuele a Salerno. “Il Comune – scrive su Facebook il sindaco Vincenzo Napoli - sta definendo con la ditta appaltatrice il programma operativo del cantiere per assicurare un ordinato e sicuro svolgimento di tutte le attività”.

Il cantiere

Il tratto del corso Vittorio Emanuele interessato da questo primo lotto dell'intervento di riqualificazione è quello compreso tra la via Martiri Salernitani e via Diaz. A seguire si proseguirà nel tratto compreso tra via Diaz e via dei Principati. “In ciascuna fase operativa la ditta esecutrice garantirà sicurezza ed adotterà tutti gli accorgimenti necessari a diminuire quanto più possibili i disagi per la popolazione, i commercianti, turisti e visitatori” assicura il primo cittadino.