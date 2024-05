Centro storico, in corso i lavori di riqualificazione degli alloggi Erp

Sono in corso i lavori di riqualificazione sismica e ambientale degli insediamenti Erp nel centro storico di Salerno, nel Rione Fornelle. Tra le varie misure adottate, gli edifici stanno venendo dotati di tegole termiche innovative. Queste non solo contribuiranno all'isolamento termico delle strutture ma saranno utilizzate anche per la produzione di acqua calda, migliorando l'efficienza energetica degli immobili.