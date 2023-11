Lungomare Colombo: al via la riqualificazione, 24 box auto al posto delle vecchie giostrine

Le vecchie giostrine sul lungomare Colombo resteranno solo un vecchio ricordo. Lavori in corso, infatti, nell'area per la realizzazione di 24 box interrati, da 15 e 22 mq. La zona prevede anche delle postazioni per la ricarica elettrica.



In corso, dunque, l'ntervento di bonifica e di riqualificazione. Come è noto, quella zona fu danneggiata da una mareggiata e da un incendio, oltre ad essere stata spesso bersaglio di vandali e balordi.

foto di Antonio Capuano