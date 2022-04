Pnrr, riqualificazione Fornelle: rischio evacuazione per 70 famiglie

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Città oggi in edicola, è stato ammesso il finanziamento nell'ambito del Pnrr per il risanamento del quartiere Fornelle. Per portare a compimento, però, l'intervento di riqualificazione dello storico quartiere della città, sarebbe necessario evacuare circa 70 nuclei familiari.

Il progetto

Finanziato con un importo di 4 milioni di euro, il progetto del Comune di Salerno prevede il restyling di edifici e spazi pubblici. Per realizzarlo sarà necessario evacuare temporaneamente circa 70 famiglie, per le quali il Comune ha previsto un piano per coprire le spese di altri alloggi.