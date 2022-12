Ace ed associazione Retake insieme per riqualificare il quartiere Porto

Riqualificare l’area dello storico campo di calcetto di via Ligea a Salerno per restituirlo alla piena fruizione dei ragazzi del quartiere Porto. È quanto prevede l’iniziativa “Scendiamo in piazza”, promossa da Ace e dall’associazione di volontariato Retake. Un progetto che sta attraversando l’Italia con l’obiettivo di favorire un movimento spontaneo di cittadini che vogliono riappropriarsi degli spazi urbani, prendendosene cura con la stessa attenzione che dedicano alla loro casa.

Ritrovo in Via Ligea

I partecipanti si ritroveranno in via Ligea per raccogliere in maniera differenziata i rifiuti, tagliare le erbacce e ripulire la pavimentazione del campo da basket per consentire la realizzazione a terra di un murales a cura dell’artista locale Stefano Santoro. Con il supporto di operai professionisti, inoltre, saranno sostituite le attrezzature fatiscenti dei campi da basket e da calcio con nuove porte da calcio, un nuovo canestro, nuove panchine per il bordo campo e nuove luci per un’adeguata illuminazione. Sarà inoltre riparata la recinzione che delimita l’area. “Siamo grati ancora una volta a Retake per darci la possibilità di realizzare l’impossibile - dichiarano Sara Petrone e Dario Renda, referenti Retake Salerno. Questo dimostra che le città i cui abitanti hanno voglia di sentirsi protagonisti, unendo le forze, riescono a massimizzare sforzi, energie e risorse dei loro volontari. In questo modo, ci sentiamo cittadini di tutte le città italiane che come noi provano a non stare con le mani in mano cambiando le sorti dei loro territori. Un grazie particolare va ad ACE per il supporto nel progetto e all’Amministrazione comunale per la fiducia che ha nutrito fin dall’inizio nel nostro impegno.”