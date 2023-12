Hub sociale nell'ex scuola di via Sichelgaita: al via affidamento lavori

Al via la procedura di affidamento di rifunzionalizzazione dell’ex scuola elementare di via Sichelgaita a Salerno. Dopo il trasferimento del centro per l’impiego, collocato in loco fino all’1 dicembre scorso, il Comune ha deciso di riconvertire la struttura in "hub socio–culturale con servizi intergenerazionali adeguati alle esigenze del quartiere, privo attualmente di punti di incontro che consentano il rafforzamento di una rete di welfare di comunità”.

La procedura

Di qui l’avvio della procedura di affidamento dei lavori di manutenzione del locale in questione, per un costo totale di 82mila euro.