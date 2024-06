Riqualificazione urbana a Mariconda: la presentazione dell'intervento

E' in programma lunedì 1 luglio, alle ore 12.30, a Palazzo di Città, in via Roma a Salerno, la presentazione dei lavori di riqualificazione urbana a Mariconda. L'intervento sarà realizzato da Comune di Salerno ed Acer e permettera di migliorare il decoro urbano, la sicurezza, la qualità di vita nella zona.

All'incontro con la stampa partecipano il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, l'assessore al Commercio, Urbanistica e LL.PP. Dario Loffredo, il Presidente Acer David Lebro e l'onorevole Piero De Luca.