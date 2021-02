Riqualificazione in via Vinciprova, al via la rimozione del mercato etnico

Al via, stamattina, i lavori per la riqualificazione di Via Vinciprova con la rimozione delle vecchie strutture del Mercatino Etnico e la realizzazione di quaranta nuovi posti auto. insieme alla canalizzazione delle acque meteoriche. "Ho seguito personalmente tutto l'iter amministrativo e ringrazio il comitato di quartiere nella persona dell'ingegner Alessio Leone per l'interlocuzione continua e fattiva nell'interesse del completo recupero di quella zona della città", ha detto il consigliere comunale e presidente della Commissione Bilancio, Fabio Polverino.

"È stata l'occasione per fare un giro nel quartiere per ascoltare le esigenze dei residenti che avrò cura di portare avanti come ho sempre fatto fino ad ora", conclude Polverino. Presidente della Commissione Bilancio



