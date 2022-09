Baronissi, riqualificato e messo in sicurezza viale Aldo Moro

Completata la riqualificazione e messa in sicurezza di viale Aldo Moro, nel tratto da via Trinità a via Cutinelli, a Baronissi. La strada era interessata da gravi sconnessioni sia delle pavimentazioni che dei marciapiedi dovuti all’anomalo sviluppo delle alberature esistenti e poi abbattute per motivi di sicurezza. L'intervento ha previsto la sistemazione delle pavimentazioni, la messa a dimora di nuove alberature con la creazione di nuove aree di sosta, l'ampliamento dei marciapiedi, l'eliminazione delle barriere architettoniche, asfalto, segnaletica e dissuasori per la velocità.

L'annuncio

L'intervento sarà ultimato nelle prossime settimane, con la realizzazione di una pista ciclabile a due corsie - una per ogni senso di marcia – che andrà a ricongiungersi con la Città della Medicina.