Ascea Marina: donna rischia di essere risucchiata dalle onde, la salva un militare libero dal servizio

Dramma sfiorato, ieri pomeriggio, presso la Baia Tirrena ad Ascea Marina: una donna che si era concessa in mare, è stata trascinata al largo dalle correnti. Tra i bagnanti, ad udire la sua richiesta d'aiuto, Raffaele Falco, un militare dell’esercito italiano originario di Caivano, libero dal servizio, come riporta Salernonotizie. Falco è tuffato in mare per soccorrere la donna e portarla in salvo a riva. Tanto spavento, ma fortunatamente, nessuna grave conseguenza.