Palinuro: bagnante si tuffa in mare e rischia di annegare, salvato

Tensione a Le Saline di Palinuro dove, questo pomeriggio, nonostante il mare agitato, un bagnante si è concesso un tuffo, rischiando di annegare. Provvidenziale l'intervento di un bagnino e della guardia costiera di Palinuro che hanno soccorso il giovane, non senza difficoltà, per via delle correnti che lo trascinavano lontano dalla riva. Il malcapitato, dopo il salvataggio, è stato affidato ai sanitari del 118.