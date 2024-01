Scuole e rischio sismico, il report di Legambiente: a Salerno solo 3 edifici su 53 in regola

Legambiente, attraverso il suo progetto Ecosistema Scuola, ha condotto un'indagine approfondita sullo stato delle strutture scolastiche in Campania, evidenziando numerose carenze in termini di sicurezza, sostenibilità e conformità normativa. I dati del 2022 mostrano una situazione preoccupante: oltre l'80% degli edifici scolastici non ha il certificato di collaudo statico e il 90% manca del certificato di agibilità. Per quanto riguarda la sicurezza antincendio, solo il 60% degli edifici è in regola. La situazione è particolarmente critica nelle zone sismiche: dei 20 edifici in zona sismica 1, nessuno rispetta le norme antisismiche, mentre in zona sismica 2, solo l'8% dei 323 edifici è conforme. Dal punto di vista della manutenzione straordinaria, il 67% degli edifici ha ricevuto interventi negli ultimi cinque anni, ma il 64% necessita ancora di lavori urgenti. Solo nel 32% degli edifici sono state effettuate indagini diagnostiche sui solai. Questo quadro sottolinea la necessità di interventi significativi per migliorare la sicurezza nelle scuole campane, frequentate da oltre 50.000 studenti.

I dati

Per quanto riguarda la transizione ecologica, i risultati non sono incoraggianti: nessun edificio scolastico è stato costruito secondo i principi di bioedilizia nel 2022. Solo il 40% degli edifici realizzati negli ultimi cinque anni ha affrontato l'efficientamento energetico e solo il 21% ha la certificazione energetica. Il 73% degli edifici si trova nella classe energetica G, la più bassa. Tuttavia, c'è un crescente interesse per la creazione di comunità energetiche scolastiche, con il 100% delle amministrazioni che vi aderiscono. Il servizio di mobilità collettiva è ancora limitato, con solo il 3% delle scuole che offrono scuolabus e il 10% linee scolastiche. La sicurezza è un altro aspetto critico, con una piccola percentuale di edifici situati in aree a traffico limitato o pedonali. Il 63% delle scuole ha strutture sportive, ma solo il 28% è accessibile fuori dall'orario scolastico, e più della metà richiede interventi di riqualificazione. Metà delle scuole dispone di una mensa scolastica, con una forte enfasi sull'utilizzo di alimenti biologici e menù adattati a esigenze religiose e culturali. Per quel che concerne Salerno, l'indagine ha esaminato 53 edifici, tutti in zona sismica 2. Solo tre di questi hanno il certificato di verifica vulnerabilità sismica, e nessuno possiede i certificati di collaudo statico o di agibilità. Meno di un terzo ha il certificato di prevenzione incendi. Nonostante la manutenzione straordinaria sia stata effettuata in molti edifici, tutti richiedono ulteriori interventi urgenti. Non sono state effettuate indagini sui solai e il Comune non ha fornito dati su pratiche come la raccolta differenziata e l'uso di energia rinnovabile nelle scuole.