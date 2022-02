A rischio sospensione per aver curato a domicilio i contagiati: responso rinviato a mercoledì per il dottor Torre

Dovrebbero essere decise mercoledì le sorti del dottor Gerardo Torre, medico d'emergenza di Pagani che, il 28 gennaio, è stato ascoltato dall'Ordine dei Medici di Salerno, a seguito di un richiamo relativo alle cure domiciliari da lui garantite ai positivi seppur non previste dai protocolli sanitari vigenti, e alla sua posizione nei confronti di alcuni colleghi di medicina generale. E, ancora, alle sue dichiarazioni sui vaccini, per i quali il dottor Torre avrebbe auspicato una scesa in campo dei medici territoriali in modo da evitare inoculazioni "dozzinali" non in grado di considerare la condizione sanitaria del singolo paziente.

Il sostegno

Per il dottor Torre, venerdì sera, sono approdate sul lungomare di Salerno migliaia di persone da tutta la Campania al fine di supportarlo e chiedere all'Ordine di non sospenderlo: "Ha salvato circa 3000 contagiati, andando oltre il suo dovere: meriterebbe una medaglia e invece vogliono punirlo", hanno ribadito infuriati innumerevoli cittadini. In suo sostegno, anche i No Vax, dei quali, tuttavia, il medico paganese, regolarmente in possesso del green pass, non fa parte.

L'attesa

Atteso inizialmente per lunedì, il responso dell'Ordine dei Medici è stato rinviato e dovrebbe arrivare mercoledì. Intanto, il dottor Torre è tornato regolarmente al lavoro, sempre a servizio dei suoi pazienti.