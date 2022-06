Rissa a Pontecagnano, uomo aggredito in strada dai familiari della sua ex

Nuovo episodio di violenza a Pontecagnano Faiano. Giovedì sera, infatti, si è verificata una rissa, in via Posidonia, sembra – riporta Il Mattino – tra un uomo e i familiari dell’ex moglie per motivi in corso di accertamento.

Il fatto

Dopo una lite furibonda si è passati dalle parole ai fatti: sono volati calci, pugni, schiaffi e l’uomo in questione è rimasto ferito. Quest’ultimo è stato trasportato al pronto soccorso del Ruggi dov’è stato medicato alle ferite riportate durante la colluttazione. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri.