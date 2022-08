Rissa a Ferragosto, il sindaco: "Molti non alloggiavano ad Acciaroli: necessari più controlli in tutti i comuni della Costa"

Lungo e amaro, lo sfogo del sindaco di Pollica, Stefano Pisani che affida ai social il suo pensiero in merito alla rissa consumata in un lido ad Acciaroli a Ferragosto, sulla quale stanno indagando le forze dell'ordine che, grazie a video e foto, hanno già identificato diversi protagonisti dell'increscioso episodio di violenza, provenienti dal napoletano e dall'agro-nocerino.

Lo sfogo del sindaco

"Non ricordo un ferragosto che non abbia lasciato il segno nelle locali rassegne stampa per un incidente, per una rissa o per qualcosa di peggio e come ogni anno il Leitmotiv è sempre lo stesso: è stato distrutto il paradiso! - ha osservato Pisani - La gravità di quanto è accaduto il giorno di ferragosto è assoluta e va condannata senza se e senza ma! I problemi sono però ben più ampi e che non possono trovare soluzione alzando barriere per la selezione all’ingresso ai confini amministrativi dei singoli Comuni della Costa Cilentana per avere un eremo di elite. Acciaroli e il Cilento sono sempre gli stessi, così come lo sono le giornate di ferragosto da sempre. Ricordo le estati del 2009/2010 dove scorribande notturne e ripetute risse in giro per Acciaroli mortificavano le estati di tutti ed in particolare quelle del mio sindaco (basta chiedere a chi c’era). Si Acciaroli non è la stessa, è migliorata e deve ancora migliorare tantissimo insieme a tutto il Comune di Pollica e a tutto il Cilento".

Il sindaco ha anche ricordato come sia stata aumentata la vigilanza sul territorio, controllando tutti gli accessi con videosorveglianza e lettori targa, e come siano aumentati i controlli sulle case per vacanza e istituito la tassa di soggiorno, "per conoscere gli occupanti delle strutture alberghiere ed extralberghiere. Abbiamo introdotto un sistema di prenotazione informatizzato per conoscere tutti coloro che arrivano nel nostro Porto Turistico e grazie alla collaborazione tra Polizia Municipale e la locale stazione dei Carabinieri riusciamo sempre prontamente ad intervenire quando è necessario", precisa Pisani. Per la rissa di ferragosto sulla spiaggia di Acciaroli, come è noto, è intervenuta la sicurezza dello stabilimento balneare sedando la rissa in pochi attimi, le forze dell’ordine "che incessantemente hanno presidiato in divisa e in borghese l’area, hanno effettuato un fermo per spaccio e grazie all’acquisizione delle immagini della video sorveglianza della struttura balneare stanno completando l’identificazione di tutti per poi provvedere con il magistrato all’adozioni dei necessari provvedimenti ed al foglio di via obbligatorio. La stessa sorte è toccata a chi nei giorni precedenti aveva tentato di rovinare la tranquillità di un ristorante di Acciaroli. Fermati, identificati e allontanati", incalza il primo cittadino che ha anche citato l'aggressione dello scorso anno a lui e alla Municipale da parte di 4 persone. "Tutto risolto? No! Abbiamo ancora tanto da fare, ma soprattutto è ora di farlo insieme a tutti i Comuni della Costa. A Ferragosto sulla spiaggia di Acciaroli c’erano migliaia di ragazzi che di certo non alloggiavano ad Acciaroli e quindi? E' necessario condividere azioni di controllo e sicurezza tra tutti noi, cominciando a controllare cosa fittiamo e a chi fittiamo. Mancano pochi giorni, prima che la pressione sul territorio si alleggerisca, aiutateci collaborando con le vostre segnalazioni e i vostri suggerimenti, noi faremo del nostro meglio".

Il ringraziamento e l'appello

"Grazie ai Carabinieri e alla Polizia Municipale che ogni anno non fanno mai mancare il loro straordinario contributo per la sicurezza del territorio. Se poi lo Stato si degnasse di completare la Caserma dei Carabinieri ad Acciaroli che abbiamo già finanziato come Comune, sarebbe tutto più semplice - ha chiuso il sindaco - Nel frattempo continuiamo a metterci la faccia sempre, in prima persona senza risparmiarci per far accadere le cose ... quelle belle però!".