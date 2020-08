Infastidiscono una ragazza, scoppia la rissa: denunciati 4 giovani ad Acciaroli

Nel corso weekend, i carabinieri di Vallo della Lucania sono intervenuti ad Acciaroli, frazione di Pollica, dov’è andata in scena una violenta rissa innescata da alcuni giovani provenienti da Bologna.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, sembra che i ragazzi abbiano infastidito una giovane del posto che era in compagnia di un giovane di Agropoli. In pochi minuti è nata una discussione sfociata in una vera e propria rissa con calci, pugni e spintoni. I quattro protagonisti, di cui alcuni minorenni, sono stati deferiti in stato di libertà alle competenti Procure della Repubblica.