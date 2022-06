"Paga il tuo debito", rissa e coltellate a San Marzano: nei guai due extracomunitari

Momenti di tensione, sabato sera, a San Marzano sul Sarno, dove si è verificato un episodio di violenza che ha visto come protagonisti due giovani extracomunitari. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, i due stranieri avrebbe prima litigato per questioni di denaro. Uno pare che avesse un debito nei confronti dell’altro. Di qui la lite furibonda sfociata, poi, in un vero e proprio accoltellamento. A riprendere la scena le telecamere di videosorveglianza attivate dal Comune, che hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e di assicurare entrambi alla giustizia.

Il commento

"Sono molto soddisfatta per l'operazione portata a termine dalle forze dell'ordine. Questo testimonia i nostri sforzi in tema di sicurezza, anche mediante il potenziamento dell'impianto di videosorveglianza", ha dichiarato la sindaca Carmela Zuottolo: Sulla stessa lunghezza d'onda anche il vicesindaco ed assessore alla sicurezza Marco Iaquinandi: "Tolleranza zero contro questi episodi, lavoriamo quotidianamente per una San Marzano sul Sarno sicura e tranquilla. Ringraziamo i carabinieri della stazione dei Carabinieri di San marzano sul sarno e gli operatori della Polizia Municipale che hanno partecipato brillantemente all'operazione.