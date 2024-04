Rissa ad Avellino, il 19enne salernitano coinvolto sta meglio

Questa mattina, all'Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, il giovane 19enne salernitano coinvolto in una violenta rissa il 16 marzo è stato estubato e trasferito dal reparto di rianimazione a quello di neurochirurgia. Dopo aver subito un grave trauma cranico a seguito di uno scontro tra giovani in via De Conciliis, la sua condizione era stata inizialmente dichiarata critica.

La rissa

La rissa, scatenata da una disputa per una ragazza, ha visto coinvolti sette ragazzi tra i 18 e i 20 anni. Le autorità hanno identificato tutti i partecipanti e stanno conducendo indagini approfondite, supportate anche dall'analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza, per chiarire la dinamica degli eventi.