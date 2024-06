Rissa ad Amalfi, durante i festeggiamenti patronali

Maxi rissa, ieri sera, ad Amalfi, durante i festeggiamenti per il Patrono Sant’Andrea. Alcuni giovani del posto, per cause da accertare, hanno iniziato a litigare animatamente con altri arrivati dalla provincia di Napoli, in piazza Flavio Gioia.

Dalle parole si è passati ai fatti: a sedare gli animi, la polizia locale e i volontari della protezione civile: tanta amarezza tra i presenti, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza. Sul posto i carabinieri per gli accertamenti del caso.