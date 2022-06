Calci e pugni tra giovani amalfitani e paganesi in Costiera: si indaga

Movida violenta, nella notte tra venerdì e sabato, ad Amalfi, dove si è verificata una rissa tra un gruppo di giovani del posto ed una comitiva di coetanei di Pagani. Sono volati calci, pugni, spintoni e anche le sedie di un bar davanti agli occhi attoniti di passanti e gestori dei locali.

Le indagini

Su quanto accaduto sono in corso le indagini del carabinieri, che, in questi giorni, stanno visionando le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per risalire all’identità dei protagonisti della rissa.