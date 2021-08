Rissa in piazza ad Amalfi: arrivano i carabinieri

Caos ad Amalfi, nel primo pomeriggio di oggi, in piazza Flavio Gioia. Alcuni turisti stranieri, pare tedeschi, hanno iniziato a litigare con un residente del posto: dalle parole si è passati ai fatti, con una vera e propria zuffa.

L'intervento

Sul posto, i carabinieri che hanno condotto i coinvolti in caserma per gli accertamenti, come riporta Il Vescovado. Tanta tensione, ma nessuna grave conseguenza.