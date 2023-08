Baccanalia, maxi rissa fra turisti durante l'evento: intervengono i carabinieri

Una maxi rissa si è scatenata ieri sera durante "Baccanalia" a San Gregorio Magno. Protagonisti, come riportato dal Giornale Del Cilento, alcuni turisti che, complice forse qualche bicchiere di troppo, sono entrati in contatto spaventando non poco i tanti presenti.

L'intervento

Posso sono giunti i carabinieri che non senza fatica hanno riportato la situazione alla calma. Inevitabili le polemiche, soprattutto dopo la decisione degli organizzatori di non sospendere l'evento (serata della tragedia a parte) a seguito della morte improvvisa di Mariarosa Turturiello. La speranza di un'atmosfera rispettosa della tragedia occorsa si è infranta davanti alla rissa avvenuta ieri sera.