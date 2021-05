Maxi rissa a Battipaglia: individuati e denunciati 20 minori

La lite era scoppiata in via Italia per poi spostarsi nel pressi della stazione e sarebbe nata per una ragazza contesa: il raid punitivo di alcuni giovani di Campagna giunti a Battipaglia per farla pagare ad un gruppo di ragazzi del posto, si è presto trasformato in una maxi rissa

Sono stati denunciati per aver partecipato ad una rissa avvenuta circa 10 giorni fa a Battipaglia, 20 minori, identificati grazie alle telecamere di videosorveglianza della stazione dagli agenti della Polfer.

Il fatto

La lite era scoppiata in via Italia per poi spostarsi nel pressi della stazione e sarebbe nata per una ragazza contesa: il raid punitivo di alcuni giovani di Campagna giunti a Battipaglia per farla pagare ad un gruppo di ragazzi del posto, come ricorda Ondanews, si è presto trasformato in una maxi rissa per via della violenta reazione dei minori presi di mira, supportati anche da altri giovani del posto. Un episodio davvero increscioso, ma fortunatamente senza feriti gravi.