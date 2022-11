Rissa in piazza della Repubblica, a Battipaglia: due stranieri, per cause da accertare, hanno iniziato a litigare arrivando a lanciarsi contro cocci di vetro. Uno dei due è finito in ospedale, per le cure del caso.

L'arresto

Sul posto, allertata dai passanti, la Polizia che ha fermato e ammanettato l'uomo non ferito, arrestato in flagranza per l'aggressione.