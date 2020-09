Lite a Battipaglia: fermati due stranieri, minacce con una bottiglia rotta

Caos a Battipaglia. Come riporta La Città, nella serata di lunedì, due cittadini di nazionalità marocchina avrebbero iniziato a litigare in via Italia, minacciandosi con una bottiglia di vetro rotta.

La denuncia

Spaventati, passanti e residenti hanno allertato i carabinieri che, giunti sul posto, hanno inseguito i due stranieri che intanto erano fuggiti: entrambi sono stati identificati ed uno denunciato.