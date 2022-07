Litigano per l'eredità: tre denunce per rissa a Bellizzi

Rissa in via Bellini a Bellizzi, alle ex Casermette, giovedì sera. Due fratelli ed una terza persona hanno iniziato a litigare in strada: dalle parole si è passati ai fatti, tanto che è stato necessario l'intervento dei carabinieri.

La denuncia

I tre sono stati denunciati per rissa: lievi ferite, fortunatamente, e nessun ricovero per i coinvolti nella zuffa, sorta, pare, per dissidi sull’eredità.