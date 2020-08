Due risse nel week-end nel salernitano, tensioni a Cava e Campagna

Aria di rissa, in questo week-end, nel salernitano. Per iniziare, al Quadrivio di Campagna, sabato sera, a seguito del sequestro di un’auto da parte dei Carabinieri, sarebbe nata una rissa tra due stranieri: come riporta La Città, un indiano sarebbe stato aggredito con calci e pugni, riportando la frattura della mascella e lo sfondamento dell’orbita oculare. Soccorso e trasportato in ospedale ad Eboli, è stato affidato alle cure maxillo-facciali del caso. Indagano, intanto, i carabinieri, per far luce sulla zuffa.

Intanto, sempre nella nostra provincia, a Cava de’Tirreni, è scoppiata una violenta rissa in piazza San Francesco, per cause da accertare. Sul fatto, è intervenuto il candidato sindaco civico sostenuto dal centrodestra Marcello Murolo: "In quella folla ci sono molti dei nostri figli e dei nostri amici. Adesso anche chi si ostinava a non capire, potrà farsi un’idea su cosa significa una movida lasciata fuori controllo. Violenta e non gioiosa. Una movida che la città subisce e dalla quale rischia di essere sfregiata. L’amministrazione uscente farà quello che ha sempre fatto per cinque anni. In altre parole, ignorerà il problema. Se non li mandiamo a casa, le cose non potranno che peggiorare. E’ interesse di tutti, e innanzitutto degli operatori economici, che Cava, anche di notte, sia un posto nel quale divertirsi in tranquillità e non un posto del quale aver paura", ha concluso.