Rissa tra pusher ad Eboli, sparati colpi di pistola in strada: si indaga

Momenti di tensione, ieri sera, ad Eboli, dove si è verificata una violenta rissa tra spacciatori, i quali hanno iniziato a prendersi a calci e pugni nei pressi di alcuni negozi in località Madonna delle Catene. Inoltre - secondo alcune testimonianze - sono stati esplosi alcuni colpi di pistola, ma fortunatamente si trattava di pistole scacciacane.

Le indagini

A dare l’allarme sono stati i commercianti della zona, spaventati per le grida e i colpi provenienti dalla strada. Sul posto sono giunti i carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale, ma i protagonisti della lite si sono dati alla fuga. Alcuni testimoni avrebbero riconosciuto tra alcuni spacciatori ebolitani. Tracce di sangue, invece, sono state rilevate lungo la strada. Sono in corso le indagini per risalire all’identità dei fuggitivi. Non si esclude un regolamento di conti per lo spaccio della droga.