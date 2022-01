Lite nella movida a Vallo della Lucania: spunta un coltello, un ferito

Rissa a Vallo della Lucania, alla vigilia di Capodanno dinanzi ad un locale della movida. Per cause da accertare, due giovani hanno iniziato a litigare animatamente: dalle parole si è passati ai fatti rapidamente ed è spuntato un coltello.

I soccorsi

Ferito, non gravemente, uno dei due che è stato medicato all'ospedale San Luca. Indagano i carabinieri per far luce sull'accaduto.