Rissa in discoteca, feriti tre giovani salernitani: indagano i carabinieri

Tre giovani provenienti dalla provincia di Salerno sono rimasti feriti la notte scorsa nel corso di una rissa verificatasi in uno stabilimento balneare e discoteca a Praia a Mare, in provincia di Cosenza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno accertato i fatti e avviato le indagini per risalire all'identificazione di tutte le persone coinvolte nella zuffa, a quanto pare avvenuta per futili motivi. I tre giovani sono stati medicati in ospedale e giudicati dal personale sanitario in servizio guaribili tra i 10 e 30 giorni.