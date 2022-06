Accoltellamento nella movida a Salerno: 5 denunce, sospesa l'attività del locale

Sono state denunciate 5 persone a seguito della rissa di sabato notte, a Salerno: uno dei coinvolti è stato ferito con un coltello. A seguito delle indagini della Polizia, il Questore Giancarlo Conticchio ha firmato il provvedimento di sospensione della licenza per la discoteca, teatro del fatto di sangue. Si tratta di un provvedimento cautelare volto ad eliminare in via preventiva possibili fonti di pericolo per la sicurezza pubblica.

Gli accertamenti

La sospensione delle attività durerà per 15 giorni. Sul fronte penale, invece, proseguono incessanti gli accertamenti della squadra mobile, diretti ad una esatta ricostruzione delle dinamiche di ciò che è accaduto ed all’esatta delineazione dei profili di responsabilità delle persone coinvolte.