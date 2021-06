/ Via Abella Salernitana

Violenta lite in strada, tra due donne, ieri, in via Abella Salernitana. A riportarlo, La Città: pare che una delle due sia stata anche costretta a ricorrere alle cura ospedaliere dopo essere stata colpita, dalla rivale, con una spranga di ferro.

Ignoti i motivi della zuffa: si indaga.