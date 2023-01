Violenza rissa in strada a Battipaglia: picchiate anche due donne

Momenti di tensione, ieri sera, a Battipaglia, dove una violenta rissa è andata in strada di fronte ad una pizzeria. Il video sta facendo il giro dei social e di Whatsapp.

L'aggressione

Coinvolte cinque persone, tra cui due donne che sono state aggredite per strada per motivi in corso di accertamento. Sconcertati gli automobilisti che hanno ripreso la scena ed allertato le forze dell’ordine, anche se finora non sarebbe stata sporta alcuna denuncia.