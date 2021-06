Lite a Battipaglia, ex moglie e compagna si picchiano in strada

L'episodio si è verificato, ieri pomeriggio, in via Roma, dov'è stato necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine per sedere la violenta lite

Due donne rivali in amore si incontrano in strada e mandano il traffico in tilt. E’ quanto accaduto, ieri pomeriggio, in via Roma a Battipaglia, dove la compagna e l’ex moglie di un uomo del posto, dopo una violenta discussione, sono passate dalle parole ai fatti.

La lite

Solo volate urlata. Schiaffi e insulti di ogni genere davanti agli occhi increduli sia dell’uomo che dei passanti, che hanno subito allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono giunti i carabinieri e i poliziotti che, senza non poche difficoltà, sono riusciti a placare gli animi. Una delle donne, comunque, è stata condotta in ospedale per accertamenti. Inevitabili disagi alla circolazione veicolare.