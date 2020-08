Rissa tra giovani a Sapri, cinque denunce: nei guai due minorenni

Momenti di tensione, nella serata di ieri, tra il Cilento e il Golfo di Policastro, dove i carabinieri hanno effettuato una serie di controlli per verificare il rispetto delle normative vigenti contro la diffusione del Covid-19. Le gazzelle dell’Arma si sono mobilitate principalmente nelle località di Sapri, Policastro, Scario, Marina di Camerota e Palinuro, sia nei centri abitati sia lungo le principali arterie stradali.

I controlli

In particolare a Sapri i militari dell’Arma sono stati impegnati a sedare una violenta rissa in seguito alla quale sono state denunciate cinque persone tra cui due minorenni. Al termine di una perquisizione in una casa vacanza sempre a Sapri, alcuni giovani provenienti dal Napoletano sono stati segnalati alla Prefettura per possesso di marijuana in modica quantità.