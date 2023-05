Rissa in strada ad Eboli, i cittadini chiedono maggiori controlli

Violenza in strada, ad Eboli, sabato sera, in centro. Un gruppo di ragazzini, come segnalano alcuni lettori, avrebbero inscenato una lite attirando l'attenzione dei passanti.

Il fatto

Ignoti, i motivi del diverbio che, in poco tempo, si è trasformato in una vera e propria zuffa. I cittadini chiedono maggiori controlli nella movida, per scongiurare nuovi simili episodi che potrebbero causare conseguenze ben più gravi.