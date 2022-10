Rissa ad Eboli, in centro: accertamenti in corso

Allarme sicurezza ad Eboli: nella tarda serata di ieri, infatti, è scoppiata una maxi rissa in via San Berardino. Circa una 20ina, le persone coinvolte nella zuffa, causando anche disagi al traffico. Necessario, dunque, l'intervento dei carabinieri per sedare gli animi: accertamenti in corso sul grave fatto di violenza.

L'appello

Di pochi giorni fa, la richiesta del sindaco Mario Conte, nel corso di una riunione del Comitato straordinario per l’ordine e la sicurezza pubblica, per ottenere maggiori controlli in alcune zone sensibili.