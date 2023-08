Rissa tra famiglie "rivali" al centro commerciale: intervengono i carabinieri

Rissa in un centro commerciale di Eboli: due donne, in costrasto per episodi passati, hanno iniziato a litigare animatamente, arrivando alle mani. Una delle due è anche ricorsa all'uso di spray al peperoncino, con il conseguente fuggi fuggi delle persone dal centro commerciale.

L'intervento

Sul posto, i carabinieri e la polizia municipale per gli accertamenti del caso.